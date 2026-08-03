Tři sta tisíc dolarů do jediného fondu a zhruba 3500 dolarů každý měsíc na splátku hypotéky. Takový plán popsal jeden třicátník na fóru Reddit. Většinu úspor měl v růstových akciích a indexu S&P 500, ale zaujal ho specifický fond, který nabízí výplatu částky odpovídající více než čtrnácti procentům ročně. Zní to jako skvělý stroj na rentu.
A podobně evidentně uvažuje stále více lidí. Majetek v burzovně obchodovaných produktech tohoto typu, které jsou kotované v Evropě, vzrostl za pouhé dva roky z 320 milionů dolarů na 7,8 miliardy, tedy o více než 2300 procent. Popularita je poměrně pochopitelná, protože pro některé investory může jít o smysluplné nástroje. Jen jako vždy musí člověk dobře vědět, do čeho investuje a jaké jsou silné a slabé stránky fondu.
Co se dočtete dál
- Jak fungují fondy, které vyplácí každý měsíc rentu.
- Jaká mají rizika.
- Kdo by na ně neměl sahat.
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