Pět největších amerických hyperscalerů (velcí poskytovatelé cloudových služeb) letos podle odhadů utratí na kapitálových výdajích téměř 700 miliard dolarů, především kvůli budování infrastruktury pro umělou inteligenci. To je víc než roční HDP kterékoliv země mimo pětadvacítku největších. Nás investory na tom zajímá jediné: kolik z těch zisků, o které dnes ceny akcií opíráme, je trvalých?

Technologické bubliny mají překvapivě podobný průběh. Stojí na převratné technologii své doby, která má reálný potenciál změnit ekonomiku. Nikdo ale netuší, jak rychle se prosadí a kdo na technologii nakonec vydělá.

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou konkrétní rozměry kapitálových výdajů hyperscalerů a proč rostou právě kvůli AI?
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