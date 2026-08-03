Uvolnění pravidel pro výstavbu samostatně stojících baterií v Česku vyvolalo obří zájem investorů. Vidina rychlé návratnosti byznysu s kolísavými cenami elektřiny zlákala i ty, kteří s energetikou a developmentem neměli žádné zkušenosti. Výsledkem je množství projektů, které jejich majitelé nejsou schopni dotáhnout a pokouší se je prodat.
„Je tady spousta vystresovaných lidí, kteří drží smlouvy o připojení, v nichž mají zainvestované peníze. Změnila se ale legislativa a dnes už jim projekt může propadnout. Zatímco dříve nám nabízeli projekty s cenou až pět milionů korun za megawatt, dnes jsme na třetinové ceně,“ říká zakladatel investiční skupiny InTeFi Lukáš Novák.
Co se dočtete dál
- Do jakých odvětví investuje skupina InTeFi.
- Jak změnila energetická společnosti Electree, se kterou se InTeFi nedávno spojila.
- Kde buduje skupina baterie a jak velké.
- Jaké byly loni tržby skupiny InTeFi.
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