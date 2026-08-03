V prvním pololetí v ČR přibylo 10 191 firem, což je o 28 procent více než ve srovnatelném období loni. Jde zároveň o nejvyšší čistý přírůstek počtu společností za první pololetí od roku 2017. Za prvních šest měsíců letošního roku v Česku vzniklo 19 411 společností. Meziročně jich bylo o 15 procent více. Zároveň 9220 firem zaniklo, meziročně o tři procenta více. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
„Situace na trhu byla ke konci prvního pololetí výrazně odlišná ve srovnání s koncem června loňského roku, kdy počet zaniklých firem rostl rychleji než počet společností vstupujících na trh. Letos od ledna do června vzniklo více než dvojnásobné množství firem, než kolik jich z trhu odešlo. Čistý přírůstek společností na trhu rostl meziročně zhruba sedmkrát rychlejším tempem než ve stejném období loňského roku,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Od ledna do konce června nejvíce firem vzniklo v hlavním městě, 10 001. Na Prahu dlouhodobě připadá více než polovina firem, které na trh vstupují. Druhý nejvyšší počet obchodních společností vznikl v Jihomoravském kraji. Následovaly Středočeský a Moravskoslezský kraj.
V prvním pololetí se počet vzniklých firem meziročně nejvýrazněji zvýšil ve Středočeském kraji, a to o 26 procent. Nadprůměrné tempo růstu vykázaly také Moravskoslezský, Jihočeský a Pardubický kraj, ve kterých počet vzniklých společností vzrostl o 22 procent. Počet vzniklých firem mírně klesl pouze v Karlovarském kraji, o dvě procenta.
Za prvních šest měsíců roku 2026 nejvíce firem zaniklo v Praze, 4676. Počet zaniklých společností meziročně nejvýrazněji vzrostl v Karlovarském kraji, a to o 49 procent. V Plzeňském kraji zaniklo o 40 procent více firem a v Jihomoravském kraji jejich počet vzrostl o pětinu.
Počet firem se zvýšil ve 12 krajích. Nejrychleji to bylo ve Středočeském kraji, ve kterém na deset zaniklých firem připadlo 41 nových, v Olomouckém kraji to bylo 38 firem. Pokles počtu firem vykázal Liberecký kraj, ve kterém na deset zaniklých připadlo pouze sedm nových.
Za prvních šest měsíců letošního roku vznikl nejvyšší počet firem v obchodu. Následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Nejvyšší meziroční růst nových společností byl rovněž v obchodu, kde vzniklo o 37 procent více firem než ve stejném období roku 2025.
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