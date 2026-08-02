Kdyby jakýkoli šéf světové korporace rozehrál bez vědomí akcionářů podobnou partii jako šéf fotbalové asociace FIFA Gianni Infantino, byl by následující den bez místa. Nápad prodat část svých monopolních zisků, tedy podíl na budoucích příjmech z fotbalových šampionátů, privilegovaným investorům, kteří vydělají prostě tím, že své akcie „střelí“ za ještě víc peněz, byznysový smysl nedává. Z pohledu největší mezinárodní sportovní organizace je dobrý primárně k tomu, aby pomohl zkorumpovat nejmenší – ale zato velmi početné – fotbalové svazy v rozvojových zemích.
Co se dočtete dál
- K čemu mohou být dobré akcie nezajišťující podíl na zisku?
- Jak daleko je od plánu na prodej práv na soutěže FIFA k Trumpovi?
- Co říká Infantinův plán o stavu FIFA?
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