Dvě třetiny Američanů se nezajímají o to, že v jejich zemi a dvou sousedních se od čtvrtka bude hrát mistrovství světa ve fotbale. Závěr průzkumu Pew Research Centra by tak měl být zklamáním pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si už loni v prosinci při losování a po převzetí ceny FIFA vymyšlené jen pro něj začal dělat z mistrovství svoji vlastní politickou show.
Nová fotbalová cena za mír, kterou se šéf FIFA Gianni Infantino snažil vlísat do přízně Trumpa, byla jen začátek. Za půl roku čekají Ameriku volby, v nichž může prezident přijít o většinou v obou komorách Kongresu, takže show bude podřízena tomu, aby pro sebe a pro republikány nahnal politické body. O sport v USA, kde se hrají tři čtvrtiny zápasů, půjde až v poslední řadě.
Co se dočtete dál
- Co je největší téma v USA spojené s fotbalovým mistrovstvím?
- K čemu ho Trump chce využít?
- S čím je možné politické zneužití sportovní události srovnat?
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