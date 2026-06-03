Jakákoliv debata o jaderných zbraních v Evropě je vysoce citlivá záležitost, a to už od dob studené války. Evropa měla být tehdy válčištěm mezi dvěma velmocenskými bloky, a tudíž kandidátem pro zničení v případě velkého konfliktu.
Jaderné zbraně vyvolávají představu „konečného řešení“, jakési ultimátní zbraně, po jejímž použití nastává prázdno, jaderná zima, konec civilizace a vůbec všeho. Tahle mylná představa je výsledkem toho, že Evropané po desítky let nevedli žádnou strategickou debatu o své obraně, do níž také příliš neinvestovali peněz a energie.
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