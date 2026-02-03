Pokud jde o jaderné zbraně a jejich roli v obraně, klíčové jsou signály, které jejich vlastníci vysílají do svého okolí. Mají především ukázat vůli a ochotu případně jaderné zbraně použít nebo připravit k odvetě. Signály jsou různé: vyslání letadel, která jsou schopná je nést, jako to udělala loni Francie na cvičeních ve Švédsku nebo v Polsku. Nebo třeba použití rakety, která může mít vedle konvenční i jadernou hlavici. To je zase způsob, který na Ukrajině používají Rusové a v Japonském moři Severokorejci.
K použití jaderných zbraní je zatím naštěstí daleko, ale podobné signály budeme v příštích měsících a letech vídat častěji. Ve čtvrtek totiž vyprší platnost poslední dohody o omezení jaderných zbraní, kterou mezi sebou uzavřely v roce 2010 v Praze Spojené státy americké a Rusko, které mají 86 procent všech jaderných zbraní na světě.
Co se dočtete dál
- Jak se k jaderným zbraním staví Evropa.
- Kdo všechno je chce ve světě.
- Proč bude růst tlak na jejich pořízení.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.