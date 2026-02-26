Spojené státy shromáždily v posledních dnech v blízkovýchodní oblasti největší vojenskou sílu od útoku na Irák v roce 2003. Tentokrát zvažují operaci proti Íránu, a to navzdory tomu, že jednání mezi oběma stranami stále ještě probíhají. Podle týdeníku Der Spiegel se v širším regionu nachází třetina dostupných amerických válečných lodí i stovky letadel, které by společně dokázaly vést proti Íránu týdny trvající vzdušnou kampaň.
Iranian protesters demonstrated against the Islamic Republic outside the United Nations Office in Geneva on Thursday as a new round of US-Iran talks took place in the Swiss city, waving pre-Islamic Republic Lion and Sun flags and holding pictures of exiled Prince Reza Pahlavi. pic.twitter.com/HT25zy2TQa— Iran International English (@IranIntl_En) February 26, 2026
Ve východním Středomoří už operuje letadlová loď USS Gerald R. Ford, která je označována za největší válečné plavidlo na světě. Může nést 75 letadel a obsluhuje ji přes 4,5 tisíce lidí. Podle stanice BBC v Arabském moři pluje rovněž letadlová loď pojmenovaná po jiném americkém prezidentovi, totiž Abrahamu Lincolnovi. Ostrovní stanice známá konzervativními odhady píše ve zprávě z 20. února o celkem 12 potvrzených válečných plavidlech, podle výpočtu think-tanku CSIS jsou jich v oblasti už dvě desítky.
Co se dočtete dál
- O čem všem chtějí jednat Američané.
- Kolik lodí a letadel Američané na Blízkém východě mají.
- Proč chce Amerika zákaz íránských balistických raket.
