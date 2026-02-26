Nejde jen o deportace. Spojené státy americké zažívají poprvé v poválečné historii odliv obyvatelstva a vedle vynuceného odchodu cizinců pobývajících v USA nelegálně k tomu přispívají i američtí občané. Těm ani za Trumpa deportace – snad kromě administrativních pochybení, k nimž občas dochází – pochopitelně nehrozí, nové místo pro život hledají dobrovolně a jejich motivy jsou samozřejmě velmi pestré. Od vyhroceného odporu ke směřování USA po prosté hledání lokality umožňující komfortní život i s nižšími výdaji. Čím dál častěji směřují do Evropy, přičemž mezi zeměmi, kde se počet trvale usazených Američanů zvýšil nejvíc, vyniká Česko.
Co se dočtete dál
- Kdy jindy USA zažily takový odliv Američanů s občanstvím.
- Kam to „Amíky“ nejvíc táhne.
- Američany dnes láká i Albánie. Proč to není vtip.
