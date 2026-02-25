Trump velebí rozmach ekonomiky, který mnoho voličů necítí. Titulek hlavního článku (za paywallem) Wall Street Journalu (WSJ) shrnujícího Zprávu o stavu unie, kterou americký prezident přednesl v úterý večer amerického času, ukazuje, co je pro Republikánskou stranu před podzimními volbami nejpalčivější problém. Donald Trump může z řady ekonomických ukazatelů vybrat ty nejpříznivější, a když se mu nezdají dost pozitivní, tak si vymyslet lepší (což prokazatelně dělá), aby zapadaly do jím vykresleného obrazu „zlatého věku Ameriky“. Ovšem tím přesvědčí jen své beztak už oddané voličské jádro v červených čepicích s nápisem MAGA. A to je k udržení většiny ve Sněmovně reprezentantů i po listopadových volbách konaných uprostřed Trumpova mandátu málo.
Co se dočtete dál
- Jakými ekonomickými úspěchy se Trump může pochlubit.
- Co mu voliči podle průzkumů nejvíc vyčítají.
- Jaká ekonomická otázka Američany nejvíc rozděluje.
