Jako nejstarší do úřadu nastupující americký prezident za čtvrt tisíciletí přináší osmasedmdesátiletý Donald Trump do Bílého domu konzervativní revoluci. Sám Trump ji nazval „revoluce zdravého rozumu“. Ta se v příštích dnech a týdnech dotkne především Američanů. Zbytek světa si bude muset chvíli počkat, jaké pro něj budou následky prvních rozhodnutí, která staronový prezident vtělí do prvních dekretů.

„Právě teď začíná zlatý věk Ameriky. Země bude vzkvétat a budou ji respektovat na celém světě,“ začal Trump svoji inaugurační řeč. V ní nastínil, že první kroky se budou týkat omezení ilegální imigrace a vyhlášení výjimečného stavu na jižní hranici USA s Mexikem spolu s dalšími domácími opatřeními. To umožní stavět na hranicích zeď a poslat tam armádu. Symbolické v této souvislosti je, že drogové kartely mají být označeny za teroristické organizace.

