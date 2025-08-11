Česko se vzdát koruny nechce. Respektive: nehodlá přijmout euro, jakkoliv se k takovému kroku zavázalo přístupovou smlouvou do Evropské unie. Proti euru je dle průzkumů již dlouho většina obyvatel země. Politické strany, těšící se klíčové podpoře voličů, mají vůči společné evropské měně přinejmenším vlažný vztah a rozhodně netlačí své příznivce ke změně euroskepse. Tu živí obavy, že zavedení této měny povede k růstu inflace či veřejného dluhu. Podívejme se na tento argument podrobněji.
Vždy když Eurostat zveřejní dluhové statistiky pro země EU, je tuzemskému publiku s oblibou prezentován graf, jenž porovnává relativně nízký veřejný dluh Česka v poměru k HDP (v letošním 1. čtvrtletí na úrovni 43,4 procenta) s průměrným zadlužením zemí eurozóny (v úvodním kvartále činil 88 procent). Nakolik za nižším zadlužením stojí fakt, že jsme dosud nepřijali euro?
Data Eurostatu ukazují, že relativně více (ve srovnání s eurozónou) rostl dluh Česka nejen v porovnání s 1. čtvrtletím 2000, kdy historické řady pro eurozónu jako celek začínají, ale například také od „horké fáze“ řecké dluhové krize (podzim 2009) anebo též od vypuknutí pandemie covidu (1. čtvrtletí 2020). Od začátku covidu se k dnešku zvýšil poměr veřejného dluhu vůči HDP v eurozóně zhruba o 2,5 procentního bodu, v ČR ale o 11,5 bodu a též v neeurovém Maďarsku a Polsku o více než 10 bodů. Samotné euro z tohoto pohledu tedy zdrojem růstu dluhu není: je jím politika té které země.
Budiž zdůrazněno, že saldo veřejných financí si v Česku dlouhodobě vede lépe než v eurozóně. Tuzemská ekonomika ale zároveň v posledních letech vykazuje slabší růst hospodářství než eurozóna – a relativně rychleji tak zde stoupá i poměr veřejného dluhu vůči HDP. Možná by euro mohlo růst české ekonomiky podpořit, což je otázka pro další zamyšlení.
Ať tak či onak, suchá statistika již po delší řadu let říká, že ani česká koruna, ani forint či zlotý nepomohly tomu, aby příslušné ekonomiky držely svůj veřejný dluh pod kontrolou s větším úspěchem než země platící eurem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist