Eurem dnes platí 78 procent lidí v Evropské unii, ale my Češi mezi ně nepatříme a společné evropské měny se zřejmě ještě nějaký čas nedočkáme.

Ministerstvo financí a Česká národní banka minulý týden zveřejnily zprávu hodnotící připravenost ekonomiky na přijetí eura, ve které vládě, stejně jako posledních dvacet let, doporučují do eurozóny zatím nespěchat. Přitom zpráva přináší celou řadu dobrých zpráv a mezi řádky potvrzuje, že česká ekonomika je na euro velmi dobře připravena.

Hlavním pozitivním závěrem je, že v roce 2025 by Česko mělo plnit všechna tzv. maastrichtská kritéria (kritéria stanovená právem EU) kromě členství v systému směnných kurzů ERM II. Tedy jak z hlediska inflace, tak dlouhodobých úrokových sazeb i veřejných financí bychom test pro vstup do eurozóny měli splnit. Chybí nám tedy jen dvouleté členství v ERM II, ale ani zde není třeba se obávat – česká koruna prokázala dostatečnou stabilitu kurzu za posledních 15 let i přes několik „historických krizí“ – finanční, covidovou či energetickou spojenou s rusko-ukrajinským konfliktem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká je připravenost české ekonomiky na přijetí eura?

Jaké výhody mohou občané očekávat po přijetí eura?

Jaká je zkušenost jiných zemí eurozóny?