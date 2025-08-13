S výjimkou Maďarska nemá momentálně asi žádná země Evropské unie u ostatních členských států horší pověst než Slovensko. Politiky ostatních zemí unie popuzují například útoky tamního premiéra Roberta Fica na Ukrajinu nebo na své politické oponenty, případně jeho dlouhé týdny trvající blokáda nových sankcí na Rusko. Přesto ale když se na podzim rozdělovaly posty v současné Evropské komisi, dostalo Slovensko jednu z vůbec nejdůležitějších funkcí.
Obsadil ji slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič, který se stal eurokomisařem pro obchod. A to v době, kdy bylo jasné, že pokud Donald Trump vyhraje americké prezidentské volby, vyvolá se státy EU obchodní válku. Bylo tak zřejmé, že jménem unie bude s Trumpovými lidmi vyjednávat právě Šefčovič.
Co se dočtete dál
- Co ještě mezi EU a USA zbývá ohledně cel dojednat.
- Jak je s postupem eurokomisaře Šefčoviče spokojené Česko.
- Jakou radikální variantu měl Šefčovič ohledně USA připravenou a jak se k ní stavělo Česko.
