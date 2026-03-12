Ocenění na výstavě v Hannoveru, zakázky pro Armádu ČR i České dráhy – česká platforma Lumnio radikálně mění pravidla průmyslové údržby. Rychle roste a její tvůrci sází na umělou inteligenci, která sestaví pracovní postup automaticky z videa. AI asistent zastoupí seniorního kolegu a simultánní překlad s pomocí umělé inteligence odstraní jazykovou bariéru v mezinárodních servisních týmech. „Základem je rychlost, jednoduchost a přesnost. Kdo nebude rychlý, nebude vůbec,“ říká Bohuslav Paule, ředitel Pocket Virtuality, která je součástí skupiny CSG a stojí za vývojem aplikace Lumnio. Její novinky představí společnost na letošním veletrhu Amper.
S jakými technologickými novinkami v Lumniu na veletrh přicházíte?
Představíme tři inovace a všechny jsou úzce spojené s umělou inteligencí. První je Lumnio Asistent, což je chytrý chatbot určený pro techniky. Jeho vstupy tvoří firemní technická dokumentace, schválené pracovní postupy či online data ze strojů a jeho úkolem je na dotaz uživatele rychle najít správné řešení nastalé situace. Pokud na opravu technikovy síly nestačí, asistent umí rovnou vytvořit úkol k řešení pro experta na vyšší úrovni. Druhou novinkou je automatizovaná tvorba pracovních návodek přímo z videa, které technik natočí. AI ze záznamu automaticky navrhne pracovní návodku – jednotlivé kroky, výřezy z videa, popisy. Bez jakéhokoli zásahu člověka, což pochopitelně šetří čas a lidské zdroje. A třetím důležitým směrem je online překlad jazyků v reálném čase přímo při práci. To ocení naši zákazníci poskytující vzdálený servis pro zahraniční trhy. Jazyková bariéra tam často komplikuje spolupráci.
Zmínil jste automatickou tvorbu návodek pomocí AI. Znamená to, že umělá inteligence dnes zcela nahradí člověka při sepisování manuálů?
Nenahradí, minimálně zatím… Nedokážeme suplovat experta, který stoprocentně ví, jak se má daný úkon udělat správně. Zdroj takzvané pravdy musí být vždy na straně zákazníka. Ten už ale postup nemusí sepisovat od stolu. Technik v provozu postup natočí a z tohoto videa se pak s využitím AI automaticky stane osnova pracovní návodky. Systém sám rozpozná kroky, napíše do manuálu například „nyní povol těchto šest šroubů“ a připojí k tomu zvětšenou fotografii nebo desetisekundové video lokalizované pro konkrétní úkon. Obrovsky to zvyšuje srozumitelnost návodů oproti klasickému učení z textu a umělá inteligence zde vlastně zastane obrovské penzum administrativní práce juniorního pracovníka. Vše samozřejmě musí v závěru ještě prověřit odborník.
V čem vidíte největší praktický přínos Lumnia pro podniky?
V jednoduchosti, rychlosti a univerzálnosti. Vzdálená asistence je jeden z klíčových přínosů. Technik v terénu má k dispozici pracovní postupy, a pokud přesto nedokáže situaci vyřešit, spojí se přes chytré brýle nebo mobil s expertem kdekoli na světě. To je ostatně obsahem naší případové studie, kterou budeme na Amperu prezentovat spolu se společností CNC Doctors z Milevska.
Ale stejně zásadní, a přitom v podnicích často podceňovaná, je standardizace pracovních postupů a jejich dokumentace. Přetížené firmy nemají kapacity, aby správně zpracovaly své postupy. Příklad z mé praxe: sjelo se pět techniků, každý prováděl stejnou kontrolu jinak dlouho. Když se dohodli na optimálním postupu, zjistili, že danou operaci dokážou provádět výrazně efektivněji. A pak přišel odborník z centrály a zjistil, že přesto zapomněli na klíčový měřicí krok. To jsou přesně situace, kde Lumnio pomáhá. Technik postup natočí, následně vznikne vizuální návodka, která může obsahovat povinné kroky. Servisní pracovník tak musí například povinně vyfotit součástku před čištěním i po něm. Díky tomu vznikne neprůstřelný protokol i s časovým a obrazovým dokladem, že servis skutečně provedl, což lze zpětně snadno auditovat v případě jakýchkoli problémů. V tomto směru intenzivně spolupracujeme s Českou společností pro údržbu, která pomáhá tyto naše vytvořené postupy rovnou certifikovat podle přísných oborových norem.
Nejsou servisní postupy strojů popsané už od výrobců?
Výrobci sice technickou dokumentaci a servisní postupy ke svým strojům dodávají, ale dokumentace bývá velmi obsáhlá a kvůli tomu málo přehledná. Příkladem z praxe je armádní obrněné vozidlo Titus od společnosti Tatra Defence Vehicle, ke kterému sice manuál samozřejmě existuje, ale čítá tisíce stran. Představa, že by voják v polních podmínkách otevřel 5000 stran papíru a snažil se v nich rychle dohledat návod, jak vyřešit aktuální situaci, je naprosto absurdní. My se proto snažíme podchytit tento problém a spolupracujeme přímo s výrobci už při první tvorbě praktických a vizuálních návodů. To je jeden z cílů našeho dalšího rozvoje.
Co je Lumnio?
Český průmyslový software využívající technologie rozšířené reality a umělé inteligence pro přenos know-how, digitalizaci pracovních postupů, vzdálenou asistenci a dokumentaci servisních zásahů. Lumnio vyvinula pražská firma Pocket Virtuality (založena 2017, součást skupiny CSG od 2023).
Platforma pomáhá bojovat s chronickým nedostatkem kvalifikovaných techniků a ztrátou klíčového know-how. Pomocí umělé inteligence a rozšířené reality digitalizuje složité pracovní postupy, čímž nahrazuje neefektivní papírové manuály.
Od uvedení na trh v listopadu 2024 získala přes 30 zákazníků – mimo jiné České dráhy, DB Schenker, Linde nebo Wienerberger.
Jak Lumnio řeší kybernetickou bezpečnost?
Zákazníci se nás ptají, proč nepoužít rovnou ChatGPT nebo Gemini, když je zdarma. Odpověď je prostá: protože by tím zveřejnili svou interní dokumentaci. My pracujeme výhradně v uzavřeném datovém prostředí zákazníka. Navíc ne každý zaměstnanec smí nebo potřebuje vidět všechno. AI asistent poskytuje informace pouze na základě schválených přístupových práv konkrétního zaměstnance. Splňujeme nejvyšší bezpečnostní standardy, mimo jiné proto, že působíme v obranném průmyslu. Chystáme se na zakázku v sektoru státních ICT a kybernetické bezpečnosti a věříme, že systém projde i tímto testem.
Jak funguje obchodní model?
Lumnio je čistý SaaS, tedy nabízíme řešení jako službu. Zákazník platí pravidelné předplatné, žádná velká jednorázová investice. Firmy tak získají flexibilitu, možnost snadno škálovat nebo kdykoli skončit. Jediný hardware, který je třeba pořídit, jsou chytré brýle – primárně v současné době nabízíme RealWear. Brýle zapůjčujeme v rámci pilotního projektu, takže zákazník nemusí investovat ani do hardwaru, dokud si systém nevyzkouší. A i následně si je může pronajmout v rámci měsíčních poplatků za celou službu. Jinak platforma je plně mobilní, běží na jakémkoli mobilu nebo tabletu. Má otevřené API a lze ji snadno propojit s nadřazenými ERP nebo facility management systémy pro předávání a přijímaní dat.
Kam směřuje vývoj a expanze Lumnia?
Jádro zákazníků je zatím v Česku, ale postupně se rozšiřujeme i do zahraničí. Už máme zákazníka v Mexiku, USA, chystáme se na Slovensko, do Polska, Německa, na Balkán. Ozývají se firmy z Japonska, Jižní Koreje nebo Saúdské Arábie. Na výstavě EMO v Hannoveru jsme získali stovky užitečných kontaktů a nyní hledáme v těchto zemích vhodné partnery, kteří znají zákazníky, jazyk i místní zvyklosti a dokážou zajistit první úroveň podpory.
Stáhněte si přílohu v PDF
Co se týká vlastního vývoje, tak jednoznačně budeme pokračovat s integrací AI. Všude tam, kde šetří čas uživatelů nebo pomáhá přetíženým seniorním technikům. Vidíme to jako přirozenou cestu: čím víc rutinních rozhodnutí zvládne asistent, tím víc kapacity zbude lidem na skutečně složité situace.
Spolupracujeme i se zajímavými start‑upy. Například čerstvě s Vertical Images, který pomocí dronů s infračervenými kamerami monitoruje střechy průmyslových hal a detekuje závady dříve, než jsou viditelné. Naše brýle pak technika navedou s přesností na centimetry přímo na zjištěné místo, kde závadu opraví a zdokumentuje. To je hezká ukázka toho, kam se využití rozšířené reality v průmyslu posouvá – ze servisu do preventivní diagnostiky. Obecně software není nikdy hotový. Kdo se přestane vyvíjet, za rok zastará. A s tempem, jakým jde AI vpřed, to platí dvojnásob. Za půl roku možná naši vývojáři nebudou vůbec psát kód – budou jen formulovat zadání a kontrolovat výstupy.
Text vznikl ve spolupráci se společností Pocket Virtuality
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Amper.
