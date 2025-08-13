Jedny sankce za druhými, velká a odvážná slova a neutuchající ujišťování o podpoře a společném boji proti ruskému imperialismu… Jednu zbraň proti Vladimiru Putinovi se ale Evropa stále bojí použít – vytvořit tlak na Kreml skrze ruské turisty.
Navzdory válce a tvrdým prohlášením evropských lídrů totiž zůstává ruský turistický ruch na Západě překvapivě čilý. Rusů sice v Evropě po covidové pandemii a zejména začátku jejich války skokově ubylo, od té doby ale jejich počet neustále roste. Loni jich podle udělených víz přijel na evropský Západ asi půl milion a letos se čekají čísla ještě vyšší. Válka neválka.
Co se dočtete dál
- Jak se měnila návštěvnost ruských turistů v Evropě po začátku války.
- Které státy EU nadále vydávají ruská víza a proč.
- Jaké dopady má turistický provoz na podporu ruského režimu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.