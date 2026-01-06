Spojené státy mají pro celý svět jednoduchý vzkaz: „Vítejte v roce 2026.“ Řekl to americký ministr obrany Pete Hegseth poté, co jeho vojáci zajali a převezli do USA venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. „Pro naše nepřátele mám vzkaz: FAFO,“ zopakoval pak zkratku, kterou použil už dřív. V překladu do češtiny znamená: Když si budeš zahrávat, uvidíš.
Únos Madura je jasným porušením mezinárodního práva, na druhou stranu byl venezuelský prezident brutálním diktátorem, který se u moci držel pomocí ukradených voleb. Pro Česko a Evropu je mnohem naléhavějším problémem fakt, že přestává být jasné, koho vlastně ve Washingtonu považují za nepřátele a jak se hodlají stavět k dosavadním přátelům.
Hegseth naznačil, že jeho země už vypracovala plány na vojenskou okupaci Grónska, což je území patřící Dánsku. A sám prezident Donald Trump opakuje, že toto území prostě a jednoduše chce připojit k USA. „Grónsko potřebujeme kvůli naší národní bezpečnosti,“ prohlásil navzdory tomu, že ho dánská premiérka Mette Frederiksenová vyzvala, aby s takovými výroky na adresu její země, tedy blízkého spojence Spojených států, přestal.
Pokud by se Trump skutečně pokusil Grónsko získat, byl by to konec Severoatlantické aliance, zdůraznila Frederiksenová. V tom případě by zanikla hlavní garance české bezpečnosti. V Kremlu by bouchalo šampaňské. Ruský prezident Vladimir Putin si, stejně jako jeho sovětští předchůdci, nic nepřeje tolik jako roztržku mezi USA a Evropou. „Putin může jen stát opodál a pozorovat, jak se transatlantické vztahy pomalu bortí,“ glosoval historik Sergey Radchenko skutečnost, že Američané vlastně Moskvě „servírují“ to, o co dlouhodobě sama usiluje. „Zdá se, že Rusové jsou nyní uskutečnění tohoto cíle blíž než kdykoliv od vzniku NATO v roce 1949,“ dodal.
Nejde přitom zdaleka jen o Grónsko.
Co se dočtete dál
- Jak by evropské země zareagovaly, pokud by Američané opravdu chtěli získat Grónsko.
- Co Trump vzkázal Putinovi ohledně budoucnosti Evropy.
- Jak se k tomu všemu staví nová česká vláda.
