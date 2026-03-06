Na pozadí amerického útoku na Írán se mezi Spojenými státy a Španělskem rozehrála zajímavá partie, která má potenciál širšího dopadu na celou Evropu. Její rozměr je ideologický, bezpečnostní i ekonomický a vzhledem k napjatým transatlantickým vztahům by se neměl podceňovat.
Proč jde o víc než jen o slovní veřejné pošťuchování mezi MAGA prezidentem USA Donaldem Trumpem a socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem?
Co se dočtete dál
- Jak plní Španělsko své úkoly v NATO.
- Jak vidí Španělé spor premiéra s Trumpem.
- Co hrozí Česku.
