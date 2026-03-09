Ropa přes sto dolarů za barel, prázdné sklady protiraketových střel do amerických systémů Patriot nebo THAAD, zpomalené dodávky na Ukrajinu a pozornost upřená na Perský záliv, to jsou všechno očividné důvody k tomu, aby v Kremlu po posledních dvou týdnech vládla spokojenost.
Do popředí se vrátila ruská energetická zbraň vůči Evropě ať už v podobě ropovodu Družba, nebo zkapalněného plynu LNG či hnojiv, jejichž dodávky z Perského zálivu na světový trh také stojí.
Co se dočtete dál
- Proč je Moskva slabší, než se zdá.
- Čím hlavně Trump pomáhá Putinovi.
- Co Evropa nestíhá.
