Na počátku roku 2026, po čtyřech letech plnohodnotné agrese proti Ukrajině, je stále větší část ruské společnosti konfliktem unavena a doufá v brzký mír. Kreml se však ubírá opačným směrem – prohlubuje militarizaci prakticky všech sfér života. S tím, jak ekonomika slábne a sociální tlaky sílí, dává stát najevo svou připravenost vést válku ještě mnoho let – a to další kanibalizací vnitřních zdrojů a zesílením tlaku na obyvatelstvo.

Tuto strategickou volbu dokládají data. Na konci roku 2025 dosáhl deficit federálního rozpočtu Ruska přibližně 62,4 miliardy eur, což odpovídá 2,6 % HDP. Jde o čtvrtý rok za sebou, kdy země hospodaří se schodkem. Podle oficiálních dlouhodobých fiskálních prognóz do roku 2042 přitom nejsou takto deficitní rozpočty již považovány za anomálii. Analýza ruského ministerstva financí s nimi počítá až hluboko do třicátých let.

  Jaký byl rozsah a struktura ruského rozpočtového deficitu na konci roku 2025.
  Jaké jsou oficiální fiskální prognózy do roku 2042.
  Jak výrazně Rusku klesly příjmy z exportu energetických surovin.
