Válka vyvolala u části ruské společnosti šok, pokud jde o příjmy. Před začátkem plnohodnotné invaze byla většina ruských provincií po desetiletí ponořena do chudoby. Peníze z vývozu ropy a dalších surovin naplnily kapsy oligarchů a do jisté míry zlepšily kvalitu života obyvatel Moskvy a Petrohradu. Ale ne ruskou ekonomiku. Jinde vládla chudoba a stagnace.
Po 24. únoru 2022 přineslo dobrovolné vstupování do vojenské služby rodinám bezprecedentní finanční injekci. Obrovská počáteční výplata ve výši 400 tisíc až 700 tisíc rublů (v době psaní tohoto článku 4400 až 7700 eur), kterou vojáci dostávají při vstupu do armády, představuje více než půlroční plat (průměrná měsíční mzda činí přibližně 73 tisíc rublů, tj. 795 eur, stav k lednu 2026). Roční plat za páchání válečných zločinů na Ukrajině nyní činí 27 500 eur, což je třikrát více, než vydělává průměrný Rus.
V chudších regionech může účast na ruské válce proti Ukrajině zvýšit příjmy domácností o 400 až 600 procent.
Co se dočtete dál
- Jak válečné pobídky změnily příjmy ruských rodin.
- Jak válečné ztráty a investice ovlivnily výkonnost ruského průmyslu.
- Jaký dopad bude mít návrat vojáků na trh práce, kriminalitu a sociální stabilitu.
