Rusko vymírá. Míra plodnosti v zemi totiž klesá již desátý rok po sobě. Podle ruského listu Vedomosti se tak dostala statisticky na úroveň 1,37 dítěte na jednu ženu. A populace v Rusku nejenže vymírá, zároveň také stárne. Důvodů je řada: ztráty z války proti Ukrajině, emigrace ve snaze vyhnout se službě v armádě či uniknout izolaci.

Problémy s porodností řeší i západní země včetně Česka, zatím ale nenalezly řešení. Kreml ho vidí ve větší kontrole žen a státem řízené propagandě tzv. tradičních hodnot.

Co se dočtete dál

  • Jak se válka s Ukrajinou podepsala na vymírání Rusů.
  • Kolik dětí má Česko, kolik je evropský průměr.
  • Která komunita zachraňuje porodnost v Izraeli.
