Rusko vymírá. Míra plodnosti v zemi totiž klesá již desátý rok po sobě. Podle ruského listu Vedomosti se tak dostala statisticky na úroveň 1,37 dítěte na jednu ženu. A populace v Rusku nejenže vymírá, zároveň také stárne. Důvodů je řada: ztráty z války proti Ukrajině, emigrace ve snaze vyhnout se službě v armádě či uniknout izolaci.
Vyspělé země v pasti emancipace. Jak zvýšit porodnost a nevzít ženám kariéru
Problémy s porodností řeší i západní země včetně Česka, zatím ale nenalezly řešení. Kreml ho vidí ve větší kontrole žen a státem řízené propagandě tzv. tradičních hodnot.
"A strong family is a strong Russia!" Three nice white babies and another one on the way! A dad serving in the navy! Icons on the wall!— Dr. Ian Garner (@irgarner) March 5, 2024
Russian VK and Telegram groups are full of this terrible ethnonationalist, fascist iconography. pic.twitter.com/vIWtK1XMiV
Co se dočtete dál
- Jak se válka s Ukrajinou podepsala na vymírání Rusů.
- Kolik dětí má Česko, kolik je evropský průměr.
- Která komunita zachraňuje porodnost v Izraeli.
