Data z porodnic nasbíraná HN potvrzují, že porodnost v Česku padá do nebývale hluboké propasti. Nejde zdaleka jen o to, že teď by měly mít děti velmi slabé ročníky z druhé půlky 90. let. Pokles je příliš prudký na to, aby šlo o jediné vysvětlení. Co tedy když příčina není v obvyklých podezřelých – v drahém bydlení nebo pohodlnosti mladých?
Tenhle příběh se stal přesně uprostřed nultých let a vlastně tehdejší dobu ilustruje náramně dobře – pražská VŠE, předmět o sociálním zabezpečení, který léta vedl docent Ladislav Průša. A řeč je i o nízké porodnosti a motivaci mít děti.
Ano, Česko nultých let stejný problém řešilo taky. Husákovy děti potomstvo odkládaly a nezdálo se, že by se populační křivka začala zásadně zvedat. Nakonec se to aspoň trochu stalo a silnější ročníky 2007 až 2010 teď mohou přinést Česku hodně dobrého – od ekonomiky třeba až po sport.
Na tom předmětu jsem tehdy letmo začal počítat, co by s penzijním systémem udělalo, kdyby se důchodová dávka rozdělila jinak. Na část zásluhovou, která se tak jako dnes odvíjí od výše odvedeného pojistného. A k tomu přidat druhou část, která by byla přímo závislá na tom, kolik platí na odvodech potomci. Nebylo to nic složitého.
Co se dočtete dál
- Jak by mohl penzijní systém zase povzbudit porodnost?
- Kde takové úvahy ztroskotaly za Nečase?
- A co je brzdí teď?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.