Oficiální čísla budou až za měsíc až dva, ale už se to dá říct s jistotou: v roce 2025 se narodilo v Česku tak málo dětí, že už to nejde srovnávat s ničím, co země za poslední stovky let zažila. HN zpracovávají podobnou projekci už poněkolikáté, pokaždé se od finálních dat ČSÚ lišila jen o několik set dětí. Letos se do ní povedlo shromáždit data téměř ze 70 porodnic, ve kterých o rok dřív přišlo na svět 86 procent novorozeňat v Česku.
Co se dočtete dál
- Co přesně ukazují data z porodnic.
- Proč je důvod si myslet, že pokles bude pokračovat i dál.
- A co to udělá s konkrétními odvětvími ekonomiky.
