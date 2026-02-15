Je to skutečně horší než nejhorší odhady. Hospodářské noviny sesbíraly data z většiny českých porodnic a potvrdilo se, že se v loňském roce narodilo na našem území nejméně dětí od doby, kdy máme k dispozici statistiku – tedy od 18. století, kdy vládla Marie Terezie. Pokles – a podstatné je, že nejde o náhodný výkyv, ale o akceleraci zhoubného trendu – je tak mimořádný, že se už nedá vysvětlit jen tím, že nyní rodí slabší ročníky. Ani tím, že Česko prošlo sérií krizí: od covidu přes šok z války na Ukrajině po krizi energetickou a inflační.

Důvody mimořádně rychlého vymírání naší země jsou hlubší. O co jde? A není namístě vzhledem k mimořádnosti situace sáhnout k mimořádným řešením?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je hlavní důvod, proč mladí lidé mají málo dětí
  • Co s tím může společnost dělat
  • Pomohlo by zavedení volebního práva pro rodiče i za děti?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se