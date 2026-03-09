Poslanci vládní koalice chtějí do půl roku zrušit služební zákon a tlačí návrh v rychlém tempu sněmovnou. Státní správa skutečně potřebuje rozsáhlé reformy – takové, které stojí na reálných datech o počtu, výkonu i platech úředníků. Reformy, které neminou hlavní problémy správy bez řešení.
Vládní politici přišli koncem minulého roku s návrhem na zrušení služebního zákona. Část předkladatelů v čele s Liborem Vondráčkem (Svobodní za SPD) tvrdí, že tím chce zeštíhlit státní správu a šetřit veřejné finance. Návrh má totiž mimo jiné zjednodušit a zrychlit propouštění státních úředníků. Máme ale skutečně obézní stát, který potřebuje dietu? Nebo je tato diagnóza mylná a státní správa připomíná spíš někoho na prahu anorexie?
Předně je třeba říci, že záměr zeštíhlit stát je sám o sobě legitimní. Musí však brát v potaz reálný stav a aktuální velikost státní správy. Ne se opírat o zažité mýty o byrokracii. Dále by takový záměr měl obsahovat komplexní úvahu nad tím, kolik dokážou politici v nejbližší době redukovat agend, které musí státní úředníci vykonávat. Jinak se stane, že práce nikam nezmizí, jen spadne stejný objem práce na hlavu menšího počtu lidí.
Co se dočtete dál
- Jaká jsou přesná data o počtech státních úředníků.
- Jak zrušení služebního zákona ovlivní politizaci úřadů a ochranu úředníků.
- Jaký je věkový profil a dopad stárnutí na fungování státní správy.
- Jak se liší odměňování vysokoškoláků ve státní správě a v soukromém sektoru.
