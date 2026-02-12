Na konci ledna se na ministerstvu životního prostředí odehrála překvapivá změna. Politický náměstek dočasného šéfa úřadu Petra Macinky Jaromír Wasserbauer (oba Motoristé) uspěl ve výběrovém řízení na místo ředitele nově vytvořené sekce technické ochrany životního prostředí. Čtyřicetiletý docent chemie a pedagog na Fakultě chemické VUT v Brně, kterého si Macinka přivedl na ministerstvo v prosinci, pak post náměstka opustil. A od února začal už jako novopečený úředník velet mohutnému útvaru, který vede klíčové agendy.
HN nyní zjistily, že vítěz konkurzu měl pouze jediného soupeře. K malému zájmu o funkci nejspíš přispěl fakt, že inzerát informující o výběrovém řízení byl vyvěšený na nejkratší přípustnou dobu.
Co se dočtete dál
- Politický náměstek Petra Macinky na ministerstvu životního prostředí Jaromír Wasserbauer (oba Motoristé) v lednu uspěl ve výběrovém řízení na místo ředitele nově vytvořené největší sekce úřadu.
- Jak konkurz probíhal a kolik měl vítěz soupeřů?
- A jak dlouho úřad dával veřejnosti na vědomí, že hledá šéfa klíčové sekce?
