V hale na okraji Mladých Buků na Trutnovsku to voní nejstarším přírodním materiálem. Na stolech a policích leží čerstvě nařezané fošny i dřevěné panely, které už posloužily tisícům turistů. V místních dílnách, které patří Správě Krkonošského národního parku, opravují informační tabule, vyrábí stoly a lavice pro odpočívadla či zakryté posedy pro myslivce.
„Pracoviště dřevovýroby navzdory všem předchozím škrtům přežilo. Můj předchůdce Jan Hřebačka prosadil, že všechny informační tabule, šipky, ukazatele a veškeré vybavení parku v terénu bude ze dřeva, také stoly a lavice na odpočívadlech. Jsme na to pyšní,“ říká ředitel nejstaršího českého národního parku Robin Böhnisch u široké desky s nakresleným panoramatem nad Špindlerovým Mlýnem.
Co se dočtete dál
- Kvůli omezení rozpočtů národních parků, o kterém rozhodlo ministerstvo životního prostředí, hrozí, že správy budou muset některé své aktivity minimálně omezit.
- Jak je na tom nejstarší park v zemi – Krkonošský národní park?
- O které činnosti se obává?
