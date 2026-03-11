Po pondělním odvolání ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische sílí mezi experty na životní prostředí a ekologickými aktivisty obavy, že dalším na řadě bude šéf šumavského parku Pavel Hubený. Na informaci, zda mají být oba ředitelé největších a nejstarších parků v zemi odvoláni, se ptali novináři ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) už na tiskové konferenci přede dvěma týdny. Tehdy ji ministr nepopřel, nyní ministerstvo ke jménu Hubený mlčí.
Zároveň je stále častěji slyšet spekulace, že Motoristé chtějí do funkce vrátit Hubeného předchůdce Jiřího Mánka. Toho po svém nástupu do ministerského křesla v roce 2014 odvolal Richard Brabec (ANO).
