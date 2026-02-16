Krize kolem obsazení postu ministra životního prostředí je formálně vyřešena. Filip Turek jsa odmítnut prezidentem, po dvouměsíčním trucování oznámil, že Motoristé mají nového kandidáta, který „bude dělat, co mu (rozumějme Turkovi) na očích vidí“. Dotyčnou submisivní postavou je motoristický poslanec Igor Červený.
Pomiňme otázku, jak si může vážit sám sebe, když je schopen vzít funkci dopředu označenou za loutkovou. Jakož i to, jak se to má s jeho soudností, když přijímá pozici v oboru, se kterým nikdy neměl nic společného. A pojďme se zabývat podstatnějším. Tedy tím, co budou Motoristé na ministerstvu životního prostředí dělat, proč to budou dělat a co tím způsobí.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou motivace Motoristů na ministerstvu životního prostředí.
- Kterým byznysmenům by mohli chtít pomoci.
- Proč ve finále fungují jako užiteční idioti Ruska.
