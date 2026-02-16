Ještě nedávno byla strategie Motoristů ohledně Filipa Turka jasná. Když ho prezident Petr Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí, stane se z něj „mučedník“ bojující proti svévoli Hradu.  Jenže tento scénář brzy přestal vycházet, preference nejmenší vládní strany začaly padat a oblíbenost čelných představitelů partaje jakbysmet. Když se k tomu se přidala i kritika ze strany premiéra Andreje Babiše, Motoristé se rozhodli, že svou taktiku či postoj změní. V pondělí tak navrhli na post ministra životního prostředí poslance Igora Červeného.

Co se dočtete dál

  • Kdo je Igor Červený.
  • Proč Motoristé změnili svůj plán.
  • Jaké zkušenosti s ním mají kolegové ze sněmovny.
