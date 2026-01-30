Zatímco se po letech stagnace začíná větrná energetika v Česku nadechovat k novému startu, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) už hledá způsob, jak šlápnout na brzdu. Odmítá představu, že by připravované akcelerační zóny měly vést k výstavbě stovek větrníků. V těchto zónách, jejichž příprava začala už za minulé vlády, má být budování obnovitelných zdrojů z pohledu povolovacích procesů snadnější, a tedy i rychlejší. Podle Turka „nezřízené“.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč chce Turek výstavbu větrných elektráren omezit.
  • Jak se k tomu staví Komora obnovitelných zdrojů energie a co chce Turkovi vysvětlit.
  • Proč podle bývalého ministra životního prostředí Turek špatně počítá.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se