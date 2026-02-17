Společnost Jipocar Power Green se nevzdává snahy postavit východně od Vlašimi větrný park s pěti větrníky. S původním záměrem s 250metrovými elektrárnami narazila u místních obyvatel, teď přichází s novým řešením, větrné elektrárny nabízí postavit menší a s nižším výkonem. Stát by měly v katastru tří obcí: Ratají u Vlašimi, Řimovic a Trhového Štěpánova. 

Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

Jipocar začal v roce 1990 jako původně jihlavská rodinná firma podnikat v autodopravě a logistice. V areálu poblíž Jihlavy u dálnice D1 pro něj pracuje více než 1500 lidí. V logistice se společnosti dařilo, tak do portfolia postupně zařadila také development a následně i obnovitelné zdroje energie pod dceřinou firmou Jipocar Power. S větrnými elektrárnami ovšem naráží na nesouhlas obyvatel, tak jako jiní investoři. Výstavbě větrníků obecně navíc nyní moc nepřeje ani vláda Andreje Babiše (ANO).

