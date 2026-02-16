Po třech letech příprav by mělo Česko letos zavést takzvané akcelerační zóny, oblasti, kde bude možné stavět obnovitelné zdroje energie rychleji a s jednoduššími povolovacími procesy. Ty by měly zabrat maximálně rok. Zóny jsou nastavovány tak, aby větrné či solární elektrárny v nich neměly negativní dopad na přírodu ani obyvatele.
Proti akceleračním zónám a výstavbě větrníků se ale v posledních dnech vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), přestože je dříve podpořili. Výstavbě větrníků chce bránit také vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) a aktivně je napadá dezinformační scéna s vydatnou podporou ze Slovenska.
Podle Havlíčka dokonce hrozí výstavba větrných elektráren uprostřed obcí. Martin Abel, odborník, který se přípravě akceleračních zón dlouhodobě věnuje, upozorňuje, že jde ze strany politiků buď o nedorozumění, nebo o lži. „Návrh akceleračních zón ještě ani neexistuje. Při jejich vymezování postupujeme metr po metru. Je to mravenčí práce. Výstavba větrníků v zástavbě rozhodně nehrozí,“ upozorňuje v rozhovoru s HN Abel, který je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky zaměřeným na změnu klimatu.
Co se dočtete dál
- Jak akcelerační zóny vznikají a proč se jich nemusíme bát.
- Kdy budeme znát jejich podobu a začne jejich demokratické schvalování.
- Proč by měly být zóny vymezené už 21. února, což ale nemůžeme stihnout.
