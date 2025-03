V povolování výstavby fotovoltaických a větrných elektráren je Česko stále jednou z nejpomalejších zemí Evropy. U větrných elektráren často zabere i přes deset let, což je doba, za kterou investorům zestárnou i vybrané technologie. To je případ i loni dokončené větrné elektrárny ve Vrbici na Karlovarsku, kde kvůli zdlouhavému vyřizování všech povolení mají starší typ větrné elektrárny se zbytečně malým výkonem. „Dnes projektovaná elektrárna by na stejném místě vyrobila dvakrát až třikrát víc elektřiny,“ upozornil Martin Mikeska, vedoucí komunikace Komory obnovitelných zdrojů energie. Loni bylo v Česku zprovozněno jen sedm nových větrných elektráren.

Změnit to má zákon o urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE), který ve středu schválila vláda. Přináší zejména zkrácení povolovacího procesu na maximálně rok v takzvaných akceleračních zónách a nejvýše na dva roky mimo tyto oblasti.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak návrh zákona urychlí výstavbu OZE.

S jakou změnou vláda na poslední chvíli přišla.

Co všechno změny energetické legislativy v posledních dvou letech přinesly.