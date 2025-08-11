Až do výšky 249,5 metru mají sahat nové větrné elektrárny u Vojtěchova na Pardubicku, které tam plánuje postavit královéhradecká firma Noho Energy. Pro představu, je to o téměř 34 metrů víc, než má nejvyšší stavba v Praze – Žižkovská věž. Zatím nejvyšší větrnou elektrárnou v Česku jsou Vrbice na Karlovarsku se svými 189,5 metru.

O půl metru vyšší větrníky, než chystá Noho Energy, zatím plánuje pouze společnost ČEZ, a to v Ralsku.

Co se dočtete dál

  • Jak stavba větrníků souvisí s uhlíkově neutrální čtvrtí?
  • Co na stavbu větrných elektráren říkají obyvatelé Vojtěchova.
  • Jaká je s větrníky situace v Česku.
