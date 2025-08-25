Elektrárny využívající sílu větru, které od tohoto měsíce získají stavební povolení, budou po spuštění do provozu povinně odvádět poplatky obcím, v jejichž katastru stojí. Ty by tak mohly získat statisíce korun ročně z každé instalované vrtule. Zároveň však budou mít starostové možnost poplatek libovolně snížit, pokud se s provozovatelem elektrárny dohodnou na jiné formě podpory či spolupráce.
Povinné odvody stanovuje novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Účinnost novely začala prvního srpna. Z každé vyrobené megawatthodiny odvede provozovatel padesát korun. Z toho 98 procent půjde obci, v jejímž katastru elektrárna stojí, zbylá dvě procenta pak dostane obec s rozšířenou působností, která bude výběr poplatku spravovat. „Platí to ale jen pro nové zdroje, které získaly povolení po prvním srpnu,“ upozornil předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.
Co se dočtete dál
- Kolik budou odvádět obcím provozovatelé větrných elektráren.
- Jaké jsou další možnosti obcí.
- Kdy se začnou poplatky odvádět.
