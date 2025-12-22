V Česku se už řadu let vede debata o tom, jak omezit spalování fosilních paliv. Před několika dny se debata rozšířila o reálné kroky – Pavel Tykač oznámil, že na začátku roku 2027 mají ukončit provoz dvě české uhelné elektrárny a Teplárna Kladno. Pokud by se tak stalo, šlo by o další výrazný krok ve snižování emisí. Jen elektrárny Chvaletice a Počerady jsou odpovědné za 7,3 % českých emisí, přibližně stejně jako všechna nákladní a autobusová doprava (7,8 % – data pro 2023).
Rozhodujícím faktorem, který vedl provozovatele elektráren skupinu Sev.en k tomuto kroku, je ale ekonomika jejich provozu. Především jde o emisní povolenku, která dělá českou výrobu elektřiny z hnědého uhlí na evropském trhu nekonkurenceschopnou. Co se bude dál dít s těmito uhelnými zdroji?
Evropský systém emisních povolenek byl spuštěn s cílem promítnout náklady spojené s emisemi skleníkových plynů do ceny těch zdrojů a výrobků, které emise způsobují. Druhým cílem je získané finanční prostředky investovat do klimatických opatření. V České republice stojí finanční prostředky z emisních povolenek například za programem Nová zelená úsporám nebo Modernizačním fondem. Náklady spojené s emisní povolenkou jsou u výroby elektřiny z uhlí – které má výrazný podíl na globální změně klimatu – obzvlášť znatelné. Ačkoli je sama výroba elektřiny v českých uhelných elektrárnách relativně levná, pokud do ceny promítneme i dopady spalování uhlí, cena výrazně vzroste. Na trhu pak českou uhelnou elektřinu nahrazují levnější zdroje. Emisní povolenka funguje tak, jak bylo zamýšleno, vytlačuje z trhu emisně nejnáročnější provozy. Systém, který byl zaveden před dvaceti lety, funguje, jak má.
Celkový řiditelný výkon v české energetické soustavě dnes činí ~15,4 GW, uhlí je 7,2 GW (2023). Vypnutím elektrárny Chvaletice ubude 0,84 GW, v případě elektrárny Počerady 1,05 GW instalovaného řiditelného výkonu. Teplárna Kladno disponuje celkem 0,52 GW instalovaného výkonu.
Abychom situaci a dopady pochopili, potřebujeme na odstavení elektráren nahlížet ze tří pohledů. Zaprvé, ekonomika se obrátila. Díky nízké ceně výroby elektřiny v ČR bylo doposud ekonomicky velmi výhodné vyvážet elektřinu. Česko je dlouhodobě jejím čistým vývozcem, i když tento poměr pomalu klesá. Mezi lety 2000–2024 jsme vyváželi v průměru 15,7 % české výroby elektřiny, v roce 2024 to bylo 8,7 %.
Růst ceny emisní povolenky ale ekonomiku provozu uhelných elektráren mění. Cena elektřiny vyrobené z uhlí roste, až se v určité chvíli stane její výroba ekonomicky nevýhodná – a to se stalo v případě elektráren Chvaletice a Počerady.
Nezávislé analýzy, jako například naše studie Výroba elektřiny v Česku bez uhlí, nebo závěry ČEPS ukazují, že samotné odstavení těchto několika uhelných zdrojů systém zvládne, elektřiny bude dostatek, Česko bude jen v celkové bilanci exportovat méně elektřiny.