V únoru 2017 se dostala na veřejnost informace, že společnost Czech Coal miliardáře Pavla Tykače jedná s polostátní skupinou ČEZ o koupi uhelné elektrárny Počerady. Pro zúčastněné aktéry šlo o maximálně třaskavé téma. Ministrem financí, který za stát spravuje akcionářská práva v ČEZ, byl tehdy předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten s Tykačem neměl historicky dobré vztahy. Navíc se v posledních letech netajil záměrem obměny vedení energetické skupiny v čele s generálním ředitelem Danielem Benešem. Celý chystaný „deal“ mu tak mohl být hodně proti srsti.

Šlo nicméně teprve o úvodní akt uhelného představení, jehož leitmotivem je právě osud největší a nejšpinavější tuzemské fosilní elektrárny. Tu Tykač nakonec skutečně získal poté, co už dříve koupil od ČEZ elektrárnu Chvaletice.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo jsou klíčoví aktéři v rozjeté hře o miliardy pro uhelné elektrárny.
  • Potřebuje Česko opravdu zastaralé elektrárny udržet v chodu.
  • Jak číst signály, které vysílají jednotliví aktéři boje o uhelné dotace.
  • Jaký další vývoj lze očekávat.
