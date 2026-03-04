V druhém prosincovém týdnu roku 2024 náhle vystřelila cena elektřiny na spotovém trhu v Německu na 936 eur za megawatthodinu. Nejen tamní energetiky zachvátila nervozita. Průměrná cena za celý rok byla totiž 79 eur a v živé paměti ještě bylo, že podobných extrémů cena dosahovala v průběhu energetické krize o dva roky dříve. Výkyv se navíc rychle přelil i do okolních zemí. V Česku se cena dostala na 846, v Rakousku na 850 a v Nizozemsku na 873 eur.
Německý antimonopolní úřad Bundeskartellamt proto prověřoval, zda během kritického období někdo nemanipuloval s trhem a záměrně nevyšponoval cenu na burzách výrazně výše, než bylo nutné. Stejné podezření měl i tuzemský operátor trhu OTE.
Co se dočtete dál
- Které energetické společnosti mají podle německého antimonopolního úřadu dominantní postavení.
- Jak důležitou roli v energetice mají.
