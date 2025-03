Po devíti letech skončilo spojenectví, které stálo na začátku expanze miliardáře Daniela Křetínského do energetiky v západní Evropě. V roce 2016 koupil Křetínského holding EPH v partnerství se skupinou PPF od švédského Vattenfallu hnědouhelné doly a elektrárny v německé Lužici. Nyní obě strany oznámily, že PPF se ze společného podniku definitivně stahuje a zbylý podíl prodává Křetínského skupině.

Konkrétně je kupujícím 30procentního podílu v německé energetické skupině fungující dnes pod značkou LEAG společnost EP Energy Transition (EPETr), což je dceřiná společnost Křetínského EP Group. Menšinový podíl v EPETr drží i J&T Capital Partners Patrika Tkáče. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle oznámení obou stran však nepodléhá schválení antimonopolních úřadů.

Původně měly obě strany v LEAG shodný, padesátiprocentní podíl. Manažerské řízení však měl na starosti tým Daniela Křetínského. Pětinového podílu v LEAG se PPF zbavila už před dvěma lety. Za zmínku stojí, že podle deníku E15 zaplatila tehdy EPETr za část vysoce ziskové společnosti pouze jedno euro, ačkoliv účetní hodnota podílu byla více než 10 miliard korun.

PPF tehdy nízkou cenu zdůvodnila nestabilitou energetických trhů a tím, že podle dohody se již nebude na financování LEAG podílet. Mluvčí skupiny Leoš Rousek zároveň dodal, že zbylých 30 procent může být prodáno za tržní cenu.

Pod LEAG spadá několik uhelných elektráren o výkonu osm gigawattů s přilehlými doly. Fosilní zdroje vydělávaly především během energetické krize spojené s prudkým zdražením elektřiny. Čistý zisk LEAG tak v roce 2022 dosáhl 1,6 miliardy eur a o rok později dokonce 2,4 miliardy eur, tedy 60 miliard korun. Jak však řekl v loňském rozhovoru pro HN šéf společnosti Thorsten Kramer, čeští vlastníci si z německé energetické skupiny nikdy nevyplatili dividendu a veškerý zisk zůstal ve společnosti.

Podle německého zákona přestane poslední uhelná elektrárna vyrábět elektřinu v roce 2038. LAEG před dvěma lety proto oznámila plán rozsáhlých investic do zelené energetiky v celkové výši 10 miliard eur, tedy 250 miliard korun. Na plochách po těžbě by tak do roku 2040 měly vzniknout větrníky a solární parky o výkonu až 14 gigawattů. LEAG zároveň buduje a provozuje velkokapacitní baterie a připravuje i plynové a vodíkové projekty.