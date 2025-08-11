O první a pravděpodobně i poslední dotační podporu z Modernizačního fondu na výstavbu velkokapacitních baterií si řeklo rekordní množství investorů. Přesné výsledky květnové výzvy budou sice známy až na podzim, podle Státního fondu životního prostředí však zájemci přihlásili celkem 776 projektů.
Velkých úložišť elektřiny přitom v Česku v současnosti existují maximálně nižší desítky. Samostatně stojící baterie bez propojení s energetickým zdrojem, na jaké byla výzva zaměřená, nejsou vůbec žádné. Stavět se totiž budou moci až od letošního října, kdy začnou platit příslušné paragrafy novely energetického zákona lex OZE III. Tím padnou legislativní překážky pro jejich výstavbu.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz je určeno na baterie v Modernizačním fondu.
- Kolik žadatelů má šanci uspět.
- Proč žádná další podpora není aktuálně v dohlednu.
- Jakými způsoby je možné s baterií vydělávat.
