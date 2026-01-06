Svět se od soboty změnil. Latinoameričané řeší, kde americká komanda udeří příště. Evropané se bojí o budoucnost NATO kvůli možnému útoku Ameriky na Grónsko. Ale ruce si mnou Rusové a Číňané, kteří, jak to tak vypadá, si mohou rozdělovat svět s Amerikou na svoje sféry vlivu.
Spokojenost může zavládnout zejména v Pekingu. Amerika právě do velké míry vlastní vinou začala prohrávat globální souboj se svým největším geopolitickým rivalem.
Co se dočtete dál
- Co vlastně Američané předvedli vojensky.
- Co je palivem 21. století.
- Proč Trump oslabil Ameriku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.