V posledním týdnu roku 2025 jsme plasticky viděli, jak budou vypadat vztahy mezi státy ve světě, kde oslabuje mezinárodní právo a kde hraje stále větší roli hrubá síla. Nezáleží už na logických argumentech, ekonomických pravidlech, historii či právních sporech, ale na velikosti armády a na propagandistickém výtlaku.
Je to svět, který prosazují hlavně autoritářské země a kterému evropské liberální demokracie jsou a budou nuceny jen přihlížet, pokud do svého repertoáru nezařadí jak masivní navýšení vojenské síly, tak hlavně politickou ochotu tuto sílu v případě potřeby použít. Ostatní globální hráči s tím totiž neváhají.
Co se dočtete dál
- - Co předvedla Čína kolem Tchaj-wanu?
- - Co má americká operace u Venezuely společného s čínskou blokádou ostrova.
- - Proč jsou motivy obou mocností rozdílné.
