Krátce po zahájení útoku na Írán Donald Trump vyzdvihl snahu svrhnout tamní teokratický režim. „Zbytek je na vás, pomůžeme vám,“ obrátil se přímo na Íránce. Sdělil jim, že americké bombardování vládnoucí režim velmi oslabí, nebo dokonce zničí. A je tedy na nich, aby povstali a chopili se moci.
Podle posledních vyjádření amerického prezidenta i jeho nejbližších spolupracovníků to už ale neplatí. Trump mluvil o tom, že cílem útoku není současný režim svrhnout, ale přinutit ho k vyjednávání. Prohlásil, že už má mezi špičkami režimu vytipované partnery, podobně jako ve Venezuele, kde po zajetí prezidenta Nicoláse Madura Washington navázal styky s jeho nejbližšími spolupracovníky.
Vedle toho Trump opakuje, že bombardování má zničit íránský jaderný program, případně tamní zásoby balistických raket. Jaderný program byl přitom podle jeho předchozích vyjádření plně zlikvidován už během předchozích útoků loni v červnu. „Do války byste měli jít jen s jasně stanovenými cíli, a když víte, jak jich dosáhnout,“ uvedl Guntram Wolff z výzkumného centra Bruegel.
Co se dočtete dál
- Jak ministr Rubio útok na Írán zdůvodňuje.
- Jaké šance na úspěch má případná snaha svrhnout íránský režim.
- Jakou má válka podporu Američanů.
