Na Blízkém východě je v současné době podle informací ministerstva zahraničí přes šest tisíc Čechů. Po zahájení amerického útoku na Írán se museli zpočátku spokojit s rozporuplnými informacemi ze strany státu. Koalice proto kritizuje kabinet Andreje Babiše, že nebezpečí související s útokem nebral prvně vážně. Premiér Babiš kritiku nepřijímá. A hájí se, že zajistil repatriační lety, které dopraví české občany do vlasti.
Opozici zejména vadí změna postoje ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé sobě). Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel přístup vlády v minulých dnech přirovnal ke komunikaci vlády za covidu. „Ministr Macinka nejdříve dvakrát řekl, že repatriační lety pro naše občany nebudou potřeba. A to v době, kdy ostatní státy už je organizovaly,“ řekl Havel.
Co se dočtete dál
- Co kritizuje opozice.
- Jak to vidí experti na komunikaci.
- Co na to říká vláda.
