Poslanec TOP 09 Ondřej Kolář překvapil i některé své koaliční partnery, když prostřednictvím stranického webu v posledních dnech oznámil, že chce vyslyšet žádost Ukrajiny. A pomoci jí vracet do vlasti bojeschopné muže, kteří jí chybí. „Vím, že je to politicky citlivá věc i určité morální dilema. Ale kdyby se něco podobného stalo u nás, tak si neumím představit, že bych někam zdrhnul,“ reaguje Kolář na dotazy HN.

„Ukrajina o to žádá, už to řeší vlády v Polsku a Litvě. U nás je skoro 100 tisíc ukrajinských mužů ve věku 18 až 65 let. Ideální by bylo celoevropské řešení, to ale zatím není. Proto to téma chceme zvednout,“ dodává poslanec směrem ke svojí aktivitě. Zda je něco podobného průchozí, chce zjistit během následujících čtrnácti dnů.

