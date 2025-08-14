Společnosti AmRest, která v Česku provozuje restaurace rychlého občerstvení KFC, Burger King a Pizza Hut, loni klesl zisk téměř o čtyři procenta na 519 milionů korun. Tržby společnosti naopak o osm procent vzrostly a dosáhly 7,2 miliardy. Průměrně zaplatili lidé v restauracích společnosti 261 korun, předloni dosáhla výše průměrného účtu 253 korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti uveřejněné ve Sbírce listin.
Společnost uvádí, že nejvyšší tržby pravidelně mívá ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, zejména díky plné turistické sezoně a předvánočnímu období. Naopak v prvním čtvrtletí, které zahrnuje nejkratší měsíc, bývají tržby nižší, což souvisí i s nižší návštěvností restaurací.
Ke konci loňského roku provozovala společnost 182 restaurací, z toho 134 z franšízy KFC, 15 Pizza Hut a 33 Burger King. Zatímco mezi podniky Pizza Hut a Burger King žádný nový nepřibyl, KFC se loni rozrostlo o sedm nových provozoven.
Vizí společností je stát se největším provozovatelem značkových restauračních řetězců v ČR. V letošním roce se proto plánuje zaměřit na výstavbu nových restaurací, rekonstrukci stávajících a rozvoj inovací. Velký potenciál AmRest vidí v rozvozu a službu plánuje nadále rozšiřovat u všech svých značek.
Konkurenční americký řetězec s rychlým občerstvením McDonald‘s má v ČR aktuálně 132 poboček, méně než KFC. Řetězci McDonald‘s vzrostly loni tržby v České republice oproti roku 2023 o 11 procent na 10,6 miliardy korun.
V Česku obecně popularita řetězců rychlého občerstvení, takzvaných fastfoodů, roste. Z dat pokladního systému Dotykačka vyplývá, že tvoří 12 až 15 procent gastronomických podniků v ČR. Fastfoody nově přibývají i na venkově, na mnoha místech tyto podniky nahradily původní vesnické hospody.
