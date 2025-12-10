Pro řetězec rychlého občerstvení KFC byl podzim v Česku jedna velká pohroma. V září odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v liberecké restauraci devět kilogramů marinovaného masa s prošlým datem použitelnosti. A v listopadu v pražských Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, u čehož hrozí množení bakterií, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Inspekce spustila rozsáhlé kontroly v KFC na podnět novináře Jana Tuny, který o hygienicky nevhodném nakládání s masem natočil několik reportáží.
Co se dočtete dál
- Jak moc návštěvnost KFC klesla.
- Jak se to propsalo do tržeb.
- Kam zákazníci mizí a proč.
- Jak se daří konkurenci.
- Co na komunikační strategie KFC říkají experti.
