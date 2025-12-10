Pro řetězec rychlého občerstvení KFC byl podzim v Česku jedna velká pohroma. V září odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v liberecké restauraci devět kilogramů marinovaného masa s prošlým datem použitelnosti. A v listopadu v pražských Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, u čehož hrozí množení bakterií, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Inspekce spustila rozsáhlé kontroly v KFC na podnět novináře Jana Tuny, který o hygienicky nevhodném nakládání s masem natočil několik reportáží.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak moc návštěvnost KFC klesla.
  • Jak se to propsalo do tržeb.
  • Kam zákazníci mizí a proč.
  • Jak se daří konkurenci.
  • Co na komunikační strategie KFC říkají experti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.